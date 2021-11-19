Система управления теплоснабжением Екатеринбурга помогла снизить число повреждений на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Количество повреждений в тепловых сетях Екатеринбурга за год удалось снизить примерно на 10%, в том числе благодаря автоматизированной системе управления теплоснабжением (АСУТ), которую в декабре 2020 года впервые запустила компания "Т Плюс". Потери в сетях снизились на 1,5%, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала "Свердловский" компании "Т плюс".

"Внедрение АСУТ в совокупности с другими мероприятиями (ремонтами, модернизацией), проводимыми АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ЕТК), привели к снижению количества повреждений в отопительном сезоне на 10%, потерь в тепловых сетях - на 1,5%", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что система позволила вывести управление процессом теплоснабжения на качественно новый уровень. Полностью автоматизировано 480 центральных тепловых пунктов, в автоматическом управлении находятся теплоисточники и насосные станции. Благодаря этому удалось полностью исключить человеческий фактор: вся информация поступает в единый центр управления теплоснабжением города - оперативный диспетчерский щит ЕТК.

"Специалисты видят картину в целом, могут анализировать все имеющиеся данные о работе системы как в режиме реального времени, так и в ретроспективе, принимать взвешенные решения. Например, гидравлические испытания летом 2021 года проводились без ограничения горячего водоснабжения, благодаря тотальному контролю за безопасным повышением давления посредством системы", - отметили в пресс-службе.

В декабре прошлого года компания "Т Плюс" запустила в работу АСУТ в первом российском городе - Екатеринбурге. Она позволила объединить в одну интеллектуальную цифровую систему все объекты энергоснабжения населенного пункта. Как ранее сообщали в компании, АСУТ автоматически реагирует на изменение погодных условий, настраивается на энергоэффективность каждого дома, контролирует температуру онлайн, ведет дистанционный мониторинг неполадок, перераспределяет нагрузку на источники энергоснабжения. На разработку АСУТ и ее пилотный запуск в Екатеринбурге компания "Т Плюс" потратила порядка 5 млрд рублей.

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Ей принадлежит более 6% установленной мощности электростанций России. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее услугами пользуются более 14 млн физических лиц, 228 договоров заключено с юридическими лицами.