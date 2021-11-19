В Приамурье сдадут около 30 многоквартирных домов до конца года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Около 30 многоквартирных домов площадью 115 тыс. квадратных метров сдадут в Приамурье до конца 2021 года, сообщила в пятницу пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

"В Амурской области всего выдано 99 разрешений на строительство жилья на 701,1 тыс. квадратных метров (с учетом крупных проектов). В настоящее время строятся 96 многоквартирных домов площадью 680,5 тыс. квадратных метров. В четвертом квартале текущего года планируется сдать порядка 30 многоквартирных жилых домов площадью 115 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

По информации министерства строительства и архитектуры области, которая была озвучена на профильном комитете депутатам Заксобрания, в Приамурье по федеральному проекту "Жилье" до 2030 года предстоит возвести около 2,7 млн квадратных метров. "На сегодня перед регионом поставлена задача ежегодно наращивать объемы ввода жилья до 352 тыс. квадратных метров. Для достижения этих показателей необходимо двукратно увеличить объемы строительства жилья", - сообщает пресс-служба Заксобрания.

В связи с этим утверждена концепция развития жилищного строительства. "К данной концепции относится развитие массового жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья, развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и стимулирование ипотечного кредитования. К слову, в рамках этой концепции определены наиболее перспективные территории: для развития массового жилищного строительства - Благовещенск, Свободный, Белогорск, Тында, Сковородино и ЗАТО Циолковский; для малоэтажного и ИЖС - Благовещенский, Тамбовский, Октябрьский, Константиновский, Сковородинский районы, Ивановский и Белогорский муниципальные округа", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета Законодательного собрания по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики Андрея Рудя.

Власти региона решают вопрос кадровой политики, поскольку до пандемии в области на строительном рынке числилось 80% иностранной рабочей силы, сейчас эти цифры стали значительно ниже. "Ежегодно в области выпускаются около 600 специалистов в строительной сфере. Мы проводили встречи с министерством образования, учебными заведениями и с застройщиками. Возникла договоренность о том, чтобы застройщики приглашали студентов к себе на стройку. Важно отметить, что проблема по замещению иностранной рабочей силы возникла не только в Амурской области, но и в ряде других регионов, поэтому уже подготовлен рассчитанный на пять лет план обучения на необходимые в области специальности", - цитирует пресс-служба слова министра строительства и архитектуры.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее заявлял, что на Дальнем Востоке нужно научиться строить больше и дешевле, в том числе чтобы выполнить поставленные руководством страны задачи по благоустройству городов.