Премьер Индии заявил об отмене спорных законов о сельском хозяйстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу заявил, что три закона о сельском хозяйстве, которые вызвали массовые протесты по всей стране, будут отменены правительством.

"Мы не смогли убедить некоторых фермеров принять эти законы. Поэтому мы решили отменить три фермерских закона", - сказал Моди в обращении к нации, которое транслировали индийские телеканалы.

Такое заявление премьер сделал в день, когда Индия отмечает день рождения основателя сикхизма Гуру Нанака. Сикхизм - религия, особенно распространенная в штате Пенджаб, а пенджабские фермеры наиболее активно протестовали против нового законодательства.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября 2020 года проводят акции протеста в окрестностях столичного округа Дели, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве. Официально законы предусматривают повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Но протестующие полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.