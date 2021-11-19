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Авиакомпания Qatar Airways открыла рейс по маршруту Алма-Ата - Доха

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю на воздушных судах типа Airbus А-320

НУР-СУЛТАН, 19 ноября. /ТАСС/. Катарская авиакомпания Qatar Airways запустила новый регулярный пассажирский рейс по маршруту Алма-Ата - Доха. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю на воздушных судах типа Airbus А-320. Пассажиры смогут воспользоваться сетью маршрутов авиакомпании Qatar Airways, состоящей из более чем 140 пунктов назначения через международный аэропорт Хамад в Дохе", - говорится в сообщении.

Авиарейсы из Алма-Аты в Доху планировали открыть весной 2020 года, но из-за пандемии работа в этом направлении была приостановлена. "Комитет гражданской авиации работает над восстановлением международных маршрутов, также ведется работа по открытию новых международных направлений", - пояснили в пресс-службе.

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