МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Роскачество проверило светлое пиво и выяснило, что каждый шестой образец имеет нарушения. Об этом говорится в сообщении организации.

Всего эксперты проверили 113 торговых марок (ТМ), что составляет более 60% светлого пива, представленного на российском рынке. Большинство закупленных товаров произведены в РФ (94 ТМ), остальные - в Чехии, Германии, Бельгии, Нидерландах и других странах.

"Шестая часть исследованных образцов оказалась с нарушениями законодательства", - отмечается в сообщении. Так, в товарах 19 ТМ (16% исследуемого пива) выявлены нарушения нормативных требований. В частности, недостоверная маркировка в части заявленной экстрактивности начального сусла (плотности пива) обнаружена у пива 10 торговых марок, объемной доли спирта - у товаров двух ТМ. Пиво девяти торговых марок снято с органолептической экспертизы по неудовлетворительным обязательным показателям "пена" и/или "пеностойкость". Кроме того, у пива 10 торговых марок экстрактивность начального сусла оказалась ниже заявленной в маркировке на 0,4-1,3%.

Как сообщили в Роскачестве, об итогах исследования проинформированы производители, торговые сети и контрольно-надзорные органы. Росалкогольрегулирование признало предоставленные материалы надлежащими и начало административные расследования. Исследование также показало, что по содержанию объемной доли этилового спирта не все исследованные образцы пива соответствовали информации, указанной на этикетке.

Как сообщили в Роскачестве, эксперты, сравнив органолептические оценки и тип упаковки (стекло, алюминий, ПЭТ), установили, что товаров с наивысшими дегустационными оценками больше всего среди пива в алюминиевых банках. В среднем пиво в алюминиевой таре обладает оценками "хорошо" и "отлично", пиво в стеклянных бутылках - оценками "хорошо" и "удовлетворительно", пиво в пластике (ПЭТ) имеет склонность к оценкам "удовлетворительно".

В рамках экспертизы для сравнения российского пива с импортными аналогами закупались несколько пар товаров одних и тех же торговых марок пива. Существенных отличий экспертами не обнаружено. Кроме того, пиво российского производства стоит дешевле, а по качеству практически не уступает импортным аналогам, сообщили в Роскачестве.