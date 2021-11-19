В "Технополис "Москва" привлекли два новых высокотехнологичных производства

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Еще два новых высокотехнологичных производства удалось привлечь в "Технополис "Москва". Они разместили свои мощности в лабораторно-промышленных корпусах на площадке "Алабушево" в Зеленограде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Компании арендовали более полутора тысяч квадратных метров площадей, на которых будет создано свыше 40 высококвалифицированных рабочих мест. Новые предприятия выбрали размещение в недавно построенных инженерных лабораторно-промышленных корпусах, где предусмотрены возможности как для организации промышленного выпуска продукции, так и для исследовательской и внедренческой деятельности. Возможности brownfield-формата (c уже имеющейся инфраструктурой) позволяют арендаторам в кратчайшие сроки и с минимальными вложениями в промышленную площадку реализовывать свои проекты, используя уже готовые помещения ОЭЗ Москвы", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Одна из компаний разрабатывает различные виды измерительного оборудования высокой точности, а другая создает материалы для водоочистки.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, остальные - в Зеленограде: "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем" и "Алабушево".