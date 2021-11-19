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Вице-премьер Борисов проведет совещание по развитию отрасли минудобрений

Как сообщили в аппарате замглавы правительства РФ, он также примет участие в пуске новых мощностей в Череповецком производственном кластере группы "Фосагро" и железнодорожной станции "Криолит"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов проведет в пятницу в Череповце выездное совещание по перспективам развития отрасли минеральных удобрений. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

"Борисову будет доложено о перспективных инвестиционных проектах в индустрии минеральных удобрений, реализуемых с применением наилучших доступных технологий", - отметили в аппарате вице-премьера.

Борисов примет участие в торжественном пуске новых мощностей в Череповецком производственном кластере группы "Фосагро" и модернизированной железнодорожной станции "Криолит", являющихся частью долгосрочной стратегии развития компании.

Планируется, что он посетит также Череповецкий металлургический комбинат, в том числе осмотрит пульт управления агрегатором, литейный двор и цех покрытий металла.

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РоссияБорисов, Юрий Иванович
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