Вице-премьер Борисов проведет совещание по развитию отрасли минудобрений

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов проведет в пятницу в Череповце выездное совещание по перспективам развития отрасли минеральных удобрений. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

"Борисову будет доложено о перспективных инвестиционных проектах в индустрии минеральных удобрений, реализуемых с применением наилучших доступных технологий", - отметили в аппарате вице-премьера.

Борисов примет участие в торжественном пуске новых мощностей в Череповецком производственном кластере группы "Фосагро" и модернизированной железнодорожной станции "Криолит", являющихся частью долгосрочной стратегии развития компании.

Планируется, что он посетит также Череповецкий металлургический комбинат, в том числе осмотрит пульт управления агрегатором, литейный двор и цех покрытий металла.