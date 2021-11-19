Бюджет Магаданской области на ближайшие три года приняли в окончательной редакции

ТАСС, 19 ноября. Проект бюджета Магаданской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. в окончательной редакции принял депутатский корпус Магаданской областной Думы. В 2022 году доходы региона составят 41,7 млрд рублей, расходы - 44 млрд рублей, сообщается на сайте регионального парламента.

"Доходная и расходная части бюджета увеличились по сравнению с первым чтением. В документе учтены поступления из государственной казны, объем которых стал известен после первого чтения федерального бюджета. Информацию заксобранию представила министр финансов Магаданской области Диана Самандас. В 2022 году доходы региона составят 41,7 млрд рублей (на 3,5 млрд рублей больше, чем в первом чтении), расходы - 44 млрд рублей (рост почти на 2,5 млрд рублей по сравнению с первым чтением), дефицит - 2,3 млрд рублей - 7,2% утвержденного общего годового объема доходов без учета суммы безвозмездных поступлений. Согласно принятому на федеральном уровне решению о сохранении на 2022 год для дальневосточных субъектов объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне текущего года, Колыма получит на эти цели 4,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Общий объем нецелевой финансовой помощи бюджетам городских округов Магаданской области на 2022 год увеличен на 170 млн рублей. Это позволит довести бюджетную обеспеченность районов в среднем до 92,3% (в 2021 году данный показатель составил 82%). Большинством голосов депутатский корпус принял представленный проект бюджета в окончательной редакции. Документ поддержали 19 парламентариев, против проголосовал один депутат.