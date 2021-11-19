Совфед одобрил закон о правилах получения оружия инкассаторами ЦБ и Сбера

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, уточняющий правила получения сотрудниками Банка России, "Росинкаса" и Сбера оружия для охраны при перевозке денег и грузов. Документ одновременно наделяет их полномочиями задерживать на месте нарушителей, посягнувших на охраняемое имущество.

Уточняется, что сотрудникам Банка России боевое стрелковое оружие может выдаваться во временное пользование для охраны денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг, валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения, отнесенные к гостайне, при их транспортировании (перевозке), а также для охраны хранилищ ЦБ, а инкассаторам входящего в систему ЦБ РФ "Росинкаса" - для охраны при перевозке денег, драгметаллов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей, при инкассации наличных денежных средств, а также для охраны объектов "Росинкаса" и хранилищ.

Сотрудники Сбера получают оружие при перевозке денег, драгметаллов и изделий из них, при инкассации наличных денежных средств, а также для охраны хранилищ банка. В свою очередь Россвязь сможет получать оружие для охраны почтовых отправлений, содержащих сведения, отнесенные к гостайне, а также денежные средства, драгметаллы и драгоценные камни или изделия из них.

"При этом работникам Банка России, "Росинкаса" и ПАО "Сбербанк" по аналогии с предоставленными работникам частных охранных организаций полномочиями... предоставляется право по задержанию лиц, совершивших противоправные посягательства на охраняемое имущество, транспорт, предназначенный для его перевозки", - говорится в сопроводительных материалах. Задержанные должны незамедлительно передаваться в полицию.

На сотрудников охраны Сбера распространяются требования, запреты и ограничения, условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, установленные для работников ведомственной охраны. Кроме того, устанавливается, что оружие может выдаваться им после прохождения подготовки и при отсутствии оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение гражданского оружия. Такие работники должны будут ежегодно проходить проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, и тест на наркотики.