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Пандемия COVID-19

СМИ: Apple намерена в феврале вернуть сотрудников в офисы

По данным портала The Verge, корпорация на месяц сдвинула ранее обозначенные планы

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Компания Apple намерена начать возвращать сотрудников в офис с удаленной работы 1 февраля. Таким образом, как сообщил в четверг портал The Verge, корпорация на месяц сдвинула ранее обозначенные планы.

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Согласно информации издания, за работниками сохранится право работать удаленно четыре недели в году. По мнению генерального директора Apple Тима Кука, гибридный вид работы даст сотрудникам "возможность путешествовать, быть с близкими людьми или просто внести разнообразие в серые будни".

"В тестовом режиме работа офлайн предполагается один или два раза в неделю. С марта - по понедельникам, вторникам и четвергам. Работа из дома будет осуществляться по средам и пятницам", - отмечает портал.

Ранее Apple уже неоднократно откладывала срок возвращения сотрудников в офис.

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