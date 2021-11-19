Совфед одобрил повышение до 10% ВВП порога для инвестирования средств ФНБ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, которой вносит поправки в Бюджетный кодекс, в том числе об изменении нормативов зачисления ряда акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в региональные и федеральный бюджеты, а также о корректировке правил использования Фонда национального благосостояния (ФНБ) и правил межбюджетных отношений.

Закон устанавливает на постоянной основе норму о возможности использования правительством РФ, в установленном им порядке, средств ФНБ сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Эта норма позволит при снижении цен на нефть направлять средства ФНБ на обеспечение сбалансированности федерального бюджета до внесения поправок в бюджет. Если цена на нефть падает, то в объеме до 1% можно использовать средства ФНБ.

Документ также повышает порог ликвидной части ФНБ с 7% до 10% ВВП, сверх которого средства могут инвестироваться. Как сообщил ранее замминистра финансов РФ Алексей Лавров, порог повышается до 10%, чтобы увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры и одновременно с этим установить в абсолютных размерах допустимый объем использования средств ФНБ в размере 2,5 трлн рублей на три года для реализации финансирования самоокупаемых проектов. В целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством, средства ФНБ могут размещаться на субординированных депозитах в госкорпорации ВЭБ.РФ.

Закон также предполагает меры по дальнейшему стимулированию деофшоризации в РФ: в качестве дополнительных ограничений на предоставление господдержки юридическим лицам в форме субсидий и бюджетных инвестиций сокращается с 50% до 25% возможность прямого или косвенного (через третьих лиц) офшорного владения в уставном капитале соответствующих юрлиц. Минфину предоставляются полномочия по утверждению перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ.

Изменения в зачислении акцизов и НДПИ

Законом предлагается с 2022 года передать доходы от акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 100% (в настоящее время 50% доходов от акцизов на средние дистилляты поступают в федеральный бюджет, 50% - в бюджеты субъектов РФ). При этом будет компенсировано уменьшение доходов бюджетов регионов РФ за счет передачи к ним (и распределения между ними по дифференцированным нормативам) дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, производимую на территории РФ. Закон таким образом уменьшает поступающую в настоящее время в федеральной бюджет часть акцизов на крепкий алкоголь.

Передача в бюджеты субъектов РФ дополнительно 4% акцизов на крепкий алкоголь позволит обеспечить поступление в региональные бюджеты порядка 9 млрд рублей, что "соответствует объему поступления акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов РФ до изменения подхода к расчету ставки акциза в 2020 году", отмечается в сопроводительных материалах.