Россия и Швейцария договорились развивать сотрудничество в "зеленой" экономике

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия и Швейцария планируют развивать сотрудничество в вопросах "зеленых" финансов. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина РФ по итогам заседания российско-швейцарского финансового диалога в Берне.

"Стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере "зеленой" экономики и "зеленых" финансов, а также страхового надзора. Наши страны будут стремиться к развитию технологического и инвестиционного партнерства для развития проектов, отвечающих высоким климатическим стандартам, к взаимному признанию результатов климатических проектов, единым стандартам верификации и синхронизации национальных систем торговли квотами на выбросы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на встрече обсуждались ситуация в мировой экономике, проблемы энергоперехода, подходы к совершенствованию глобальной системы здравоохранения, долговые инициативы стран двадцатки. Помимо этого, были затронуты вопросы повестки дня Международного валютного фонда, включая возможности и ограничения перераспределения нового выпуска специальных прав заимствования.

Стороны также отметили активную деятельность финансовых регуляторов двух стран в рамках финансового диалога и его положительное влияние на развитие двустороннего межбанковского сотрудничества.

Следующее заседание диалога планируется провести в России в 2022 году.