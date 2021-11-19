Мишустин: проведение "Экспо-2030" в Москве позволило бы повысить статус всего ЕАЭС

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал коллег по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) поддержать заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Москве. Он отметил, что такое мероприятие в российской столице позволило бы повысить статус всего объединения на мировой арене, привлечь дополнительные инвестиции в экономику ЕАЭС.

"Мы выдвинули Москву в качестве кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо" в 2030 году. Рассчитываем на вашу поддержку. Проведение этого масштабного мероприятия в столице России позволило бы повысить статус нашего объединения на международной арене, а за счет многочисленных деловых контактов - привлечь дополнительные инвестиции в экономику нашего союза", - указал он.

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. В последние годы всемирные выставки выступают платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.

Если заявка Москвы будет одобрена, выставка пройдет в российской столице с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.