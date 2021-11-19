МЭР разработало новые требования к формату единой системы территориального планирования

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России утвердило новые требования к структуре и форматам данных Федеральной государственной системы территориального планирования (ФГИС ТП), следует из соответствующего приказа ведомства, зарегистрированного Минюстом.

"В соответствии с приказом установлены новые требования к форматам предоставления картографической информации, составляющей ресурс ФГИС ТП. Для унифицированного обмена пространственными данными, содержащимися в документах территориального планирования, предусматривается использование стандарта GML при экспорте векторных данных", - пояснил ТАСС заместитель директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России Андрей Никифоров.

"Нововведения обеспечат оперативный обмен данными об объектах инфраструктуры в регионах России в едином стандарте с различными информационными системами, в том числе региональными, а также даст возможность пользователям ФГИС ТП осуществлять подготовку и внесение изменений в документы территориального планирования в цифровом формате", - добавил Никифоров.

Эксперты отмечают, что использование нового стандарта позволит организовать информационное взаимодействие между информационными системами федерального и регионального уровней. По словам руководителя отдела автоматизации градостроительного проектирования Института территориального планирования "Град" Александра Зенкова, изменения позволят существенно сократить время, необходимое для получения исходных данных при подготовке документов территориального планирования и внесении в них изменений. "Унификация формата позволит автоматизировать проверку качества подготовленных пространственных данных (карт документов территориального планирования) на соответствие требованиям законодательства", - добавляет генеральный директор Российского института градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" Елена Чугуевская.