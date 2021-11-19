Путин подписал закон об ускорении перевода банками средств в казначейство

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, сокращающий сроки перевода банками денежных средств на единый казначейский счет при выполнении платежей в бюджетную систему России. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее законом "О национальной платежной системе" было предусмотрено, что банки должны переводить такие средства в срок не более трех рабочих дней со дня списания их у плательщика или со дня предоставления наличных денежных средств для перевода без открытия банковского счета.

Эта норма допускала разрыв между днем поступления в банк распоряжения о переводе денег и датой зачисления их на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета. Длительность такого разрыва могла доходить до пяти дней. Срок мог быть и больше, если клиент предъявил в банк распоряжение о переводе денежных средств за день до выходных.

Новый закон сокращает сроки, в которые банки должны перевести средства, до одного операционного дня после исполнения распоряжения. Это позволит уменьшить разрыв до двух дней.

Инициатива также поможет повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по доходам бюджетов за счет сокращения сроков поступления информации об уплате платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетной системы РФ, отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке.

Документ вступит в силу с 1 октября 2022 года.