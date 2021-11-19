Белоруссия настаивает на единой методике формирования цен на энергоресурсы в рамках ЕАЭС

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Белоруссия по-прежнему считает необходимым переход на единую методику формирования цен на энергоресурсы в рамках ЕАЭС, стороны в рамках переговорного процесса пытаются сблизить позиции по этому вопросу. Об этом заявил журналистам в пятницу в Ереване премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, подводя итоги состоявшегося заседания Евразийского межправительственного совета.

"Позиция Беларуси абсолютно понятна, она озвучивалась не один раз. Единая методика формирования цен на энергоресурсы для национального производителя должна быть такая, как для партнеров по ЕАЭС", - отметил Головченко, видеофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.