Матвиенко не видит необходимости в обнулении ввозных пошлин на импортную свинину

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости в освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины импортной свинины.

Данную тему в пятницу на заседании верхней палаты подняли глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и член этого комитета Евгений Савченко. По словам Артамонова, обнуление пошлин может привести к падению интереса к бизнесу по производству свинины в ближайшем будущем, а также к банкротству большого количества предприятий.

"Если наш сельхозпроизводитель в полном объеме насыщает внутренний рынок свининой, то зачем нам снимать таможенные пошлины с импортной свинины? Мне тоже это непонятно. И объяснение, что там другая структура ценообразования, это выглядит странновато и непонятно", - сказала Матвиенко.

В свою очередь сенатор Савченко предложил сформировать комиссию для выработки законодательного регулирования цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен. По его словам, собственное производство свинины в России как минимум на полмиллиона тонн превышает объемы потребления. Матвиенко поручила создать соответствующую комиссию, чтобы вместе с заинтересованными министерствами и ведомствами отработать возможные законодательные изменения "по серьезному влиянию на снижение цен".

Как отметил на заседании СФ замглавы Минсельхоза РФ Иван Лебедев, обнуление пошлин - является обоснованной и правильной мерой. "Мы считаем, что импортное мясо - всегда сегмент более высокопремиальный, там совсем другая структура себестоимости, поэтому мы считаем, что данный подход никаким образом не скажется на объемах производства нашей продукции. Исходя из тех подходов, когда мы смотрели на структуру себестоимости производства, считаем эту меру обоснованной и правильной", - подчеркнул Лебедев.

Минсельхоз России 10 ноября предложил установить тарифную льготу на ввоз в страну в 2022 году замороженной свинины и говядины. В рамках данной инициативы предлагается предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 году в отношении ввозимой в РФ замороженной говядины в объеме не более 200 тыс. тонн и установить квоту не более 100 тыс. тонн с 1 января по 30 июня 2022 года в отношении замороженной свинины. Льгота будет применяться, если целевым назначением ввозимого в Россию мяса будет его переработка на территории РФ.