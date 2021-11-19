Модель экономического развития Ингушетии предполагает создание 15 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Создание 15 тыс. рабочих мест за счет открытия новых предприятий предусмотрено моделью экономического развития Республики Ингушетия, представление и защита которой пройдет в правительстве РФ. Об этом в рамках "Часа субъекта" на заседании Совфеда сообщил Махмуд-Али Калиматов.

"Мы разработали модель экономического развития, которую предстоит защитить перед правительством РФ. В ее рамках планируется создание 15 тыс. рабочих мест, и мы будем защищать ее в ближайшее время в правительстве РФ", - сказал он.

Калиматов пояснил, что в настоящее время в регионе действуют пять крупных предприятий, еще 11 предполагается открыть "в этом году, в крайнем случае, на следующий год". "Это предприятия, которые решают самую главную проблему, основную проблему - это безработица. Это более 2,5 тыс. мест рабочих, это очень важно, и в последующие годы мы хотим эту цифру довести до 14-15 тыс. Это реальные предприятия, реальные рабочие места, реальная продукция", - пояснил глава региона.

В конце октября по итогам совещания под председательством вице-премьера РФ Александра Новака и глав регионов Северного Кавказа сообщалось о том, что разработка и создание моделей экономического развития в регионах СКФО должны учитывать комплексное видение округа с точки зрения развития и достижимости планируемых показателей. Модель экономического развития региона - это аналитический инструмент, создающий основу для принятия управленческих решений, формирования планов и программ, направленных на достижение национальных целей в экономике.