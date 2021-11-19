Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок БелАЭС, отключенный от сети 17 ноября, возобновил работу.

"19 ноября в 14:04 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора, в настоящее время она составляет 125 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что все системы и оборудование БелАЭС находятся в работоспособном состоянии, отключение 17 ноября первого энергоблока было связано с тем, что "поступил один некорректный сигнал", который привел к срабатыванию автоматической защиты, и блок был отключен от сети.