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Первый энергоблок БелАЭС возобновил работу

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич ранее сообщил, что отключение 17 ноября было связано с тем, что "поступил один некорректный сигнал", который привел к срабатыванию автоматической защиты

МИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок БелАЭС, отключенный от сети 17 ноября, возобновил работу.

"19 ноября в 14:04 (совпадает с мск) первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора, в настоящее время она составляет 125 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу.

Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что все системы и оборудование БелАЭС находятся в работоспособном состоянии, отключение 17 ноября первого энергоблока было связано с тем, что "поступил один некорректный сигнал", который привел к срабатыванию автоматической защиты, и блок был отключен от сети.

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