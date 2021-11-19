В отдаленных районах Якутии появятся комплексы на основе возобновляемых источников энергии

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Энергокомплексы с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) появятся в более чем 70 удаленных поселках Якутии, сообщается в пятницу на сайте компании "Русгидро".

"Начато обновление локальной энергетики с использованием технологий ВИЭ, в ближайшие годы современные энергокомплексы появятся более чем в 70 отдаленных поселках республики", - говорится в сообщении по итогам состоявшегося в Якутске совещания по вопросам энергообеспечения запада региона в осенне-зимний период.

Совещание провел вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Открывая совещание, полпред подчеркнул, что устойчивое развитие экономики республики, реализация инвестиционных проектов во многом зависит от надежной работы энергетического комплекса. "Главным нашим направлением является развитие экономики Якутии в развитии экономики Дальнего Востока. Поэтому энергетики должны в процессе своей работы обеспечивать необходимые потребности экономики с учетом ее роста", - сказал он.

По итогам совещания Трутнев дал ряд поручений. В частности, АО "СО ЕЭС, ПАО "РусГидро", правительству Республики Саха (Якутия) обеспечить контроль ситуации в энергосистеме Якутии и выполнение мероприятий по обеспечению надежного тепло- и электроснабжения потребителей.