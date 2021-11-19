В Ингушетии с начала года зарегистрировано более 4,3 тыс. субъектов МСП

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 4,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, позволивших создать более 5,8 тыс. рабочих мест, зарегистрировано в Республике Ингушетия с начала года. Об этом в рамках "Часа субъекта" на заседании Совета Федерации в пятницу сообщил председатель Народного собрания (парламента) региона Магомет Тумгоев.

"В 2021 году реализован ряд инвестиционных проектов, более того, зарегистрировано более 4,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают свыше 5,8 тыс. рабочих мест", - сказал он.

Тумгоев отметил, что для привлечения инвестиций в объекты региона, создание новых предприятий и модернизацию существующих парламентом Ингушетии принят закон о предоставлении в республике инвестиционного налогового вычета при исчисление налога на прибыль организаций.

"На эффективное использование в экономике инвестиций направлен также республиканский закон о гарантиях частных инвестиций, подробно прописан порядок заключения специального инвестиционного контракта в законе о промышленной деятельности и промышленной политики", - добавил Тумгоев.