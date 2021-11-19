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Более 550 млн рублей вложит инвестор в производство сельхозоборудования в Дубне

На заводе будет реализовано производство плоскосворачиваемых шлангов и сельскохозяйственного оборудования

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство завода по производству плоскосворачиваемых шлангов и сельскохозяйственного оборудования началось в подмосковной Дубне, инвестор вложит в реализацию проекта около 550 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Для Московской области строительство завода компании "Агро-оборудование" означает появление нового инновационного предприятия в регионе - продукция компании по качественным характеристикам не уступает западным аналогам. Общий объем инвестиций в проект составит около 555 млн рублей, компанией будет создано 50 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что на заводе будет реализовано производство плоскосворачиваемых шлангов и сельскохозяйственного оборудования. Общая площадь нового предприятия, которое будет расположено в особой экономической зоне "Дубна", составит около 10 тыс. кв. метров.

В пресс-службе пояснили, что строительство завода позволит повысить конкурентоспособность отечественной обрабатывающей промышленности и увеличить импортозамещение производства.

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