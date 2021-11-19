Минэкономразвития ведет мониторинг обращений бизнеса о выдаче льготных кредитов по ФОТ 3.0

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова занимается сбором и анализом обращений бизнеса о сложностях с предоставлением льготных кредитов в рамках программы ФОТ 3.0, предполагающей кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых, сообщили ТАСС в министерстве. МЭР должно доложить в правительство о результатах проведенного анализа до 26 ноября.

"На еженедельной основе у первого вице-премьера Андрея Белоусова проходят совещания, на которых Минэкономразвития, крупнейшие банки, ФНС России, представители "Опоры России", "Деловой России" и отраслевых объединений рассматривают вопросы о ходе реализации антикризисных мер поддержки бизнеса. По итогам совещания от 16 ноября 2021 года Минэкономразвития поручено совместно с отраслевыми сообществами собрать и проанализировать обращения бизнеса, связанные с отказами банков в предоставлении льготного кредита ФОТ 3.0, в том числе из-за отсутствия залога, низких финансовых показателей и других причин", - отметили в МЭР.

В министерстве также сообщили, что 17 ноября направили письмо в "Опору России", "Деловую Россию" и Федерацию рестораторов и отельеров России с просьбой систематизировать обращения бизнеса по этому вопросу для их последующей отработки с указанными ими банками. Как следует из протокола совещания первого вице-премьера Белоусова от 16 ноября (имеется в распоряжении ТАСС), "Опоре России" и "Деловой России" поручено предоставить Минэкономразвития данные о случаях отказов в льготном кредитовании по ФОТ 3.0 до 23 ноября. При этом на текущий момент министерство не получало обращений от представителей ресторанного, туристического бизнеса, индустрии красоты и организаторов массовых мероприятий, уточнили в МЭР.