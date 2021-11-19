Минкоммерции КНР окажет Хайнаню поддержку в оптимизации системы финансовых услуг

ХАЙКОУ /Китай/, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР окажет активную поддержку южнокитайской провинции Хайнань в оптимизации системы финансовых услуг. Об этом заявила официальный представитель торгового ведомства Шу Цзюэтин.

"Прежде всего мы оптимизируем систему финансовых услуг, вместе с Народным банком Китая (ЦБ) и Государственным управлением валютного контроля КНР будем содействовать тому, чтобы [коммерческие] банки улучшали свои навыки при аудите сложных [финансовых] операций", - сообщила она на брифинге.

По словам Шу Цзюэтин, Минкоммерции будет способствовать упрощению трансграничных взаиморасчетов при осуществлении международной торговли с Хайнанем. Кроме того, как она уточнила, центральные власти намерены содействовать формированию на острове "информационной платформы и регионального координирующего механизма".

"Мы предоставим поддержку участвующим в офшорной торговле компаниям с целью их развития, а также благоприятные рыночные условия, обеспечим содействие правительственных служб", - подытожила официальный представитель.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.