Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 ноября вырастет до $78,3 за тонну

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 по 30 ноября вырастет до $78,3 с $77,1 за тонну, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя снизится до $66 до $65,3 за тонну, пошлина на кукурузу - с $62,9 до $53,6 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $311,9 за тонну, на ячмень - при цене в $278,3 за тонну, на кукурузу - $261,1 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.