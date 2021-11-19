Больше всего обращений от предпринимателей на "ЗаБизнес.рф" поступило в адрес МВД

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Самое большое число обращений от предпринимателей на платформу "ЗаБизнес.рф" за два года ее работы поступило в адрес МВД России. Об этом в пятницу сообщила генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко.

"За два года существования платформы, а сегодня ей исполняется именно два года, на платформу поступило 2 333 обращения от предпринимателей. Причем, вы видите сейчас данные по состоянию на 1 ноября. В большинстве своем эти обращения поступают в адрес МВД Российской Федерации, мы ожидали такую картину, но существенно возросла доля обращений, которые приходят в Генеральную прокуратуру. Сегодня этот показатель существенно вырос по сравнению с 2020 годом. На третьем месте находится Следственный комитет и далее - ФСБ Российской Федерации", - сказала она на конференции "Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения", партнером которой является ТАСС.

Согласно информации на слайдах, сопровождавших доклад Сидоренко, в адрес МВД поступило 1 098 обращений, в адрес Генпрокуратуры - 861, СК - 316, ФСБ - 58.

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.