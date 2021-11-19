Лавров надеется, что российско-шведский межправкомитет решит проблемы бизнеса РФ в Швеции

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что возобновивший работу совместный российско-шведский наблюдательный межправительственный комитет по торговле и сотрудничеству на своих заседаниях устранит трудности, с которыми сталкивается российский бизнес в королевстве. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

Лавров обратил внимание шведской коллеги, что, несмотря на "известные и естественные противоречия", у сторон существуют "хорошие возможности для сотрудничества" по ряду направлений, среди которых торговля, экономика, инвестиции, экология, культурно-гуманитарные проекты, здравоохранение, социальное обеспечение.

"Мы очень высоко оценили возобновление деятельности после восьмилетнего перерыва совместного российско-шведского наблюдательного межправительственного комитета по торговле и сотрудничеству, - продолжил министр. - Месяц назад в Стокгольме состоялась его очередная сессия, где были намечены пути дальнейшей работы на этом направлении".

При этом, по словам главы российского дипведомства, в диалоге Москвы и Стокгольма сохраняются "определенные проблемы", связанные с обеспечением деятельности российских компаний на территории королевства. "Будем надеяться, что в рамках межправительственного комитета эти вопросы будут сниматься. В свою очередь мы всячески стараемся обеспечивать благоприятные условия для работы шведского бизнеса в нашей стране", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что в рамках двусторонних культурно-гуманитарных связей в следующем году намечается проведение в Швеции, а также в Дании и Норвегии культурного фестиваля "Русские сезоны". "Надеемся, что он будет способствовать сближению наших гражданских обществ и наших народов в целом", - резюмировал Лавров.