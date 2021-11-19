Глава "Деловой России" предложил ввести дополнительный KPI для платформы "ЗаБизнес.рф"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель "Деловой России" Алексей Репик предложил ввести дополнительный KPI для платформы "ЗаБизнес.рф" по количеству обращений, решение которых найти не удалось. Об этом он сообщил в пятницу на конференции "Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения", партнером которой является ТАСС.

"Наша основная задача - это введение такого дополнительного KPI, а именно - количества обращений, по которым мы не смогли найти решения - объективного или субъективного. То есть, мы должны вести свою такую "черную книгу" проблем. Они все равно появляются, мы видели отчеты, это действительно выдающиеся показатели работы, но в деловые объединения все равно по-прежнему приходит обратная связь о том, что, к сожалению, многие конкретные частные случаи не решаются, а мы знаем - одна ложка дегтя портит бочку меда", - сказал Репик.

По его словам, важно иметь детальный набор проблемных случаев и вести работу над своими ошибками, чтобы доверие бизнеса к деловым объединениям, правоохранительным и контрольно-надзорным органам "не ухудшалось, а росло".

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.