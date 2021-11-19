ГК "Титан" построит завод эпоксидных смол, который полностью закроет потребность России

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Титан" планирует создать в Омске к 2027 году производство эпоксидных смол, которое полностью закроет потребности России в этом компоненте, используемом при производстве всех современных материалов. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор "Титана" Фархад Самедов.

"Страна сегодня нуждается в эпоксидной смоле. Сегодня она полностью импортируется в Россию в объеме 70 тыс. т. ГК "Титан" поставила перед собой задачу создать на новых технологиях производство эпоксидных смол, которое полностью закроет импорт", - сказал Самедов.

Он пояснил, что эти смолы используются для создания всех современных материалов с заданными свойствами по прочности и удельному весу. "Такой великой промышленной державе как Россия нельзя без собственного производства эпоксидной смолы", - подчеркнул руководитель "Титана".

По его словам, инвестиционная стоимость всей промышленной цепочки, включающей производство необходимых бисфенола и поликарбоната, оценивается в 60 млрд рублей. "По срокам это где-то пять-шесть лет от момента принятия инвестиционного решения до пуска объекта. Где-то 2027 год вполне просматривается", - рассказал Самедов.

Нефтехимический комплекс ГК "Титан" включает три предприятия - ПАО "Омский каучук", ООО "Псковский завод "Титан-Полимер" и ООО "Титан-СМ", специализирующееся на производстве смазочных материалов. В группу компаний входит также агропромышленный комплекс в Омской области, состоящий из комбикормового завода, свинокомплекса и мясокомбината.