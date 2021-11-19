Глава "ЗаБизнес.рф" предложила разработать критерии общеуголовного и бизнес-мошенничества

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.рф" Элина Сидоренко предложила разработать на уровне пленума Верховного суда критерии разграничения общеуголовного и предпринимательского мошенничества. Об этом она сообщила в пятницу на конференции "Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения", партнером которой является ТАСС.

"[Необходима] разработка на уровне пленума Верховного суда критериев разграничения общеуголовного и предпринимательского мошенничества. Сегодня есть постановление пленума о судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате, однако вопросы эти в нем до сих пор поставлены не так конкретно и хорошо, как это можно было бы сделать", - сказала Сидоренко.

По ее словам, одна из системных проблем при рассмотрении обращений предпринимателей, с которыми сталкивается платформа "ЗаБизнес.рф", это перевод гражданско-правовых споров в уголовно-процессуальную плоскость. "Сегодня мы понимаем, что в отдельных случаях возбуждение уголовного дела является не чем иным, как стартом диалога между предпринимателями, которые хотят договориться по каким-то хозяйственным вопросам", - сказала Сидоренко.

По ее словам, также не развита практика ответственности за мошенничество в части преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

"Для сравнения - по ч. 4 ст. 159 [УК РФ "Мошенничество"] лицо несет серьезную ответственность, это тяжкое преступление. Но если он совершает такое же деяние, на ту же сумму, в сфере предпринимательской деятельности через преднамеренное неисполнение договорных обязательств, санкции по статье существенно смягчаются, это привилегированный состав, по нему невозможно лицу применить меру пресечения в виде заключения под стражу. <…> В практике у нас - все реальные предприниматели, по всем ним есть хозяйственные договоры, в рамках которых они работают, но дела возбуждаются по общеуголовному мошенничеству, а не по специальному виду мошенничества", - сказала Сидоренко.

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.