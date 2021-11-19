Главы энергетических ведомств Таджикистана и России обсудили перспективы сотрудничества

ДУШАНБЕ, 19 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики России Николай Шульгинов и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума на встрече в Москве обсудили сотрудничество стран в контексте развития отрасли. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"В ходе встречи министров обсуждалось развитие электроэнергетической отрасли, в том числе деятельность совместного предприятия ОАО "Сангтудинская ГЭС-1", - говорится в сообщении. По данным Минэнерго, собеседники рассмотрели создание условий для добычи нефти и газа в Таджикистане, импорта нефтегазовой продукции из России в республику, а также дальнейшее сотрудничество.

Компания "Сангтудинская ГЭС-1" является совместным российско-таджикским предприятием, образованным в 2005 году. В ее капитале 75% акций принадлежат России, 25% - Таджикистану. Сама гидроэлектростанция мощностью в 670 МВт находится на реке Вахш в Хатлонской области, она вырабатывает до 12% от совокупного объема генерации электроэнергии в Таджикистане и входит в тройку крупнейших ГЭС республики.