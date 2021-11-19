Платформа "ЗаБизнес.рф" рассчитывает на увеличение числа обращений на 50% и более

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.рф" Элина Сидоренко рассчитывает, что число обращений на платформу в 2022 году увеличится вполовину и более. Об этом она сообщила в пятницу на конференции "Защита бизнеса 2.0: перезагрузка. Цифровые решения", партнером которой является ТАСС.

Ранее Сидоренко отметила, что за два года существования платформы поступило 2 333 обращения предпринимателей.

"Увеличение количества обращений предпринимателей на платформу - мы предполагаем увеличить этот показатель на 50% и более", - сказала Сидоренко.

По ее словам, также планируется расширить охват пользователей до 3 тыс. человек, "возможно и больше". "Сегодня мы ведем активную работу, ведем социальные сети, которые читаются. Но специфика платформы, конечно, имеет место быть, и мы не можем взять охваты в 100 тыс. человек и более", - сказала Сидоренко.

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.