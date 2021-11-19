Компания "Северная верфь" расширит сотрудничество с предприятиями Дагестана

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. Судостроительная компания "Северная верфь" намерена расширять сотрудничество с предприятиями Дагестана. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе компании.

"Делегация представителей ведущих промышленных предприятий Дагестана во главе с первым зампредседателя правительства Дагестана Батыром Эмеевым посетила судостроительный завод "Северная верфь" с целью расширения сотрудничества. Среди участников встречи были руководители АО "Завод им. Гаджиева", Концерна "Кизлярский электромеханический завод", АО "Завод "Дагдизель", ООО "Каспийский завод стекловолокна". Они посетили основные производственные участки верфи, побывали на строящихся военных и гражданских заказах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Северная верфь" заинтересована в расширении кооперации с надежными партнерами, особенно по поставкам изделий машиностроения.

"У нас есть проблемы с рядом петербургских компаний. Они не справляются с теми объемами поставок, которые нужны нам для соблюдения нормального рабочего ритма строительства. Поэтому мы ищем альтернативные конкурентные предложения. Судостроителей интересуют такие номенклатурные позиции, как рулевые машины, вентиляционная арматура, гидравлические насосы, стекловолокно и изделия МСЧ (машиностроительной части - прим. ТАСС)", - цитирует пресс-служба генерального директора "Северной верфи" Игоря Орлова.

По сообщению пресс-службы, в настоящее время потенциальные поставщики приступают к изучению чертежей изделий и оборудования, востребованных верфью, и оценивают возможности их изготовления на своем производстве, после чего сформируют коммерческие предложения.

О Судостроительном заводе "Северная верфь"

"Северная верфь" (первое название - Путиловская) основана 14 ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю здесь построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда типа ро-ро, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Сегодня в портфеле заказов предприятия - серии фрегатов, корветов, рыболовецких судов ярусного и тралового способов лова.