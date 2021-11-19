Евразийский межправсовет утвердил план по сырьевому обеспечению металлургов ЕАЭС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Евразийский межправительственный совет утвердил дорожную карту по сырьевому обеспечению металлургических предприятий стран Евразийского экономического союза на 2021-2024 годы. Об этом говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии.

"На заседании Евразийского межправительственного совета 18-19 ноября принят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы. Документ содержит ряд системных мер - от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома, до оптимизации логистики, внедрения инновационных, экологически чистых и энергосберегающих технологий переработки металлолома", - говорится в сообщении.

Как отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, слова которого приводит ЕЭК, в ЕАЭС фактически отсутствует дефицит металлолома, то есть запасы лома достаточны, необходимо только организовать его эффективный сбор и логистику. При этом производство металла с использованием лома позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, поэтому утвержденный план также согласуется с текущей глобальной климатической повесткой, по которой сейчас на площадке ЕЭК формируются общие подходы в рамках ЕАЭС.

"Принятие плана будет способствовать повышению конкурентоспособности евразийских металлургических предприятий на внутреннем и внешних рынках. Реализация плана мероприятий позволит нам комплексно решить проблему сырьевого обеспечения металлургических предприятий государств союза", - резюмировал Артак Камалян.