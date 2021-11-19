Прогноз по доходам бюджета Свердловской области на 2021 год увеличен на 23,2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Прогноз по доходам бюджета Свердловской области на 2021 год увеличен на 23,2 млрд - до 317,6 млрд рублей. Дополнительные средства в первую очередь будут направлены на поддержку медицины региона, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики области.

"На заседании правительства Свердловской области, которое прошло под руководством губернатора Евгения Куйвашева, принято решение о внесении изменений в бюджет на 2021 год. Прогноз по доходам областного бюджета на 2021 год увеличен на 23,2 млрд рублей и составит 317,6 млрд", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что расходы в 2021 году за счет дополнительных средств составят 358,3 млрд рублей. В первую очередь средства будут направлены на поддержку медицины: на обеспечение финансовой устойчивости учреждений здравоохранения - 4,1 млрд рублей, социальные выплаты медработникам, работающим с коронавирусными пациентами - 1,7 млрд рублей, на укрепление материально-технической базы медорганизаций - 254 млн рублей, на покупку лекарств для лечения ковида в амбулаторных условиях - 807,2 млн рублей.

Также запланированы средства на строительство автодорожного моста через Нижнетагильский пруд в Нижнем Тагиле, содержание дорог, повышение доступности пригородных железнодорожных перевозок для жителей области. Предусмотрены средства на оплату труда бюджетников и другие расходы.

Бюджет региона на 2021 год принимался с объемом доходов в 278,2 млрд рублей, расходов - 318,8 млрд рублей, дефицитом - 40,6 млрд рублей.