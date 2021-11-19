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Bloomberg: Apple намерена создать полностью беспилотный электромобиль к 2025 году

Компания разрабатывает сложную систему вспомогательных механизмов обеспечения безопасности движения, отмечает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Компания Apple намерена ускорить работу над созданием полностью беспилотного электромобиля и завершить ее к 2025 году. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Специалисты Apple начали работать над проектом в 2014 году, и ранее в этом году говорилось о возможности его завершения в ближайшие 5-7 лет. Однако инженерам компании приходится решать много сложных задач, поэтому сроки выпуска могут измениться.

В электромобиле не будет привычного руля и педалей. Но самая главная проблема, с которой сталкиваются разработчики, - это безопасность электромобиля. Для этого разрабатывается сложная система вспомогательных механизмов обеспечения безопасности движения.

Представитель Apple отказался от комментариев, передает Bloomberg.

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