Инвестиции в экономику Пензенской области составили порядка 99,9 млрд рублей в 2021 году

ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций, привлеченных в экономику Пензенской области, по итогам года 2021 года прогнозируется с ростом в 5 млрд рублей в абсолютных значениях и составит порядка 99,9 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности региона.

По итогам 2020 года инвестиции в экономику региона составили 94,7 млрд рублей.

"Несмотря на значительное повышение стоимости на основные строительные материалы, по итогам 2021 года объем инвестиций прогнозируется на уровне прошлого года. В сопоставимых ценах это 99,9 млрд. рублей, или 100,1% к прошлому году. В абсолютном значении мы прогнозируем рост порядка 5 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, в министерстве видят риски, которые связаны с ростом цен на металлы. Это, в свою очередь, приводит к увеличению стоимости строительства в регионе.

"При сохранении данной динамики возможна приостановка или даже отмена ряда инвестиционных проектов. Для нивелирования данных рисков мы планируем расширить практику предоставления налоговых льгот инвесторам, развивать точки роста региона (территории опережающего социально-экономического развития, особая экономическая зона, промышленные парки), а также будем оказывать всестороннюю поддержку по вхождению промышленных предприятий региона в государственные программы РФ и по получению льготных кредитов в Фонде развития промышленности", - добавили в ведомстве.

Привлечением инвестиций в регион и работой с инвесторами занимается Корпорация развития Пензенской области. В настоящее время на ее сопровождении находится 36 проектов с общим объемом инвестиций порядка 86 млрд рублей. Среди крупнейших инвесторов в экономику Пензенской области - группа компаний "Дамате", развивающая производство мяса индейки, компания "Русмолко", открывшая под Пензой крупнейший молочный комплекс в России, агропромышленный холдинг "Черкизово", который реализует на территории Пензенской области проект по созданию свиноводческого комплекса.