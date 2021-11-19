"Укрнафта" объявила конкурс на должность главы правления компании

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая украинская компания по добыче газа и нефти "Укрнафта" объявила конкурс на должность главы правления. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба предприятия.

"В соответствии с решением наблюдательного совета, ПАО "Укрнафта" объявило конкурс для поиска кандидатов на должность главы правления компании", - говорится в сообщении. Среди предъявляемых к кандидатам требований - наличие управленческого опыта в области топливно-энергетического комплекса, в частности, в секторе добычи нефти и газа.

Наблюдательный совет "Укрнафты" ожидает также, что потенциальный глава правления имеет опыт в процессах слияния и поглощения активов, разделении комплексных активов, а также технический опыт в сфере добычи и бурения с применением современных технологий. Документы принимаются до 30 ноября 2021 года.

Акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали временно исполняющим обязанности Олега Геза, который занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта. С 31 июля 2020 года с ним был заключен контракт на один год, который был продлен до ноября 2021 года.

"Укрнафта" владеет 85 специальными разрешениями на добычу углеводородов, на ее балансе находится 1 809 нефтяных и 153 газовых скважин. Компании принадлежит 537 АЗС. Компании "Нафтогаз" принадлежит 50% и одна акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами Приватбанка, - около 42% акций.