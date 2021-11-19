Омская область будет компенсировать поставщикам разницу в цене на топливо для котельных

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство Омской области, где ряд районов в разгар отопительного сезона столкнулся с нехваткой угля и мазута для котельных из-за резкого роста цен на эти виды топлива, будет компенсировать поставщикам разницу в цене, сообщил в пятницу ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Гаак. Это позволит решить проблему с поставками и обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Ряд районов Омской области столкнулся со срывами поставок топлива для котельных из-за резкого роста цен на мазут и уголь. В Большереченском районе по этой причине в жилых домах и соцобъектах на несколько дней снижали температурный режим, в ряде других районов наблюдалось снижение нормативного запаса угля.

"По мазуту мы уже посчитали за год, сколько будет выпадающих доходов, и уже выделили 100 млн рублей. То же самое планируется сделать по углю - сейчас мы работаем с поставщиками угля, чтобы они поставляли уголь, после чего мы все посчитаем и компенсируем разницу", - сказал Гаак.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и с сжиженным газом, проблемы с поставками которого для нужд населения возникли в самом Омске. "75 млн рублей было выделено за первое полугодие, 60 млн рублей будет выделено за третий квартал и еще 60 млн - за четвертый, - рассказал министр. - Таким образом, общий объем помощи, которую правительство направит на компенсацию роста цен [на топливо], уже сейчас составляет 295 млн рублей [без учета угля]". На эти средства будет компенсирована разница между стоимостью топлива, заложенной в тариф, и рыночной стоимостью.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, проблемы с завозом угля и мазута зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах Омской области. "Десяток районов требуемое топливо не имеют в связи с отсутствием возможности закупки мазута, фактическим его минимальным остатком, на территории Большереченского, Омского и Тарского районов введены режимы повышенной готовности. По всем фактам приняты меры реагирования, к проверке прокурором привлечено УФАС России", - сообщила пресс-служба.