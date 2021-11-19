Си Цзиньпин заявил о важности зеленой энергетики в рамках "Одного пояса - одного пути"

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал участников инициативы "Один пояс - один путь" к развитию зеленой и низкоуглеродной энергетики. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа.

"Необходимо поддерживать развитие экологически чистой и низкоуглеродной энергетики в развивающихся странах, способствовать информационному обмену и наращиванию потенциала для развития зеленой экономики", - заявил глава КНР на симпозиуме высокого уровня, посвященном реализации китайской инициативы.

Он также отметил необходимость дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экологии, защиты окружающей среды и борьбы с изменениями климата.

В октябре этого года Госсовет КНР обнародовал план, согласно которому к 2025 году объем выброса углекислого газа в стране сократится на 18% по сравнению с уровнем 2020 года, а к 2030 году этот показатель уменьшится на 65% по сравнению с 2005 годом.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.