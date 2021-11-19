Лучших экспортеров Дальнего Востока наградили в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 19 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса "Экспортер года" по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) состоялась в Улан-Удэ. По итогам конкурса, организованного Российским экспортным центром, в 2021 году отмечены около 30 компаний, работающих на Дальнем Востоке, среди них не только крупный бизнес - половина номинаций конкурса посвящена малым и средним компаниям, сообщила в приветственном слове гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

"В этом году за звание "Экспортер года" решили побороться более 1,8 тыс. компаний. Окружной комиссии было очень непросто выбрать самых достойных, <…> среди призеров окружных этапов есть даже индивидуальные предприниматели, и это заслуженно", - сказала Никишина.

Лучшие экспортеры ДФО

Победителями в различных номинациях признаны такие крупные компании, как Улан-Удэнский авиационный завод, входящий в холдинг "Вертолеты России", приморская компания "Пасифик Краб", Свободненская городская поликлиника, Амурская областная клиническая больница, приморская торговая компания "Нерей". Победа в номинации "Прорыв года" досталась приморской фабрике "Гудвин", которая занимается производством шоколадных конфет.

Среди малых и средних предприятий ДФО награды получили такие производители, как амурская компания, работающая в сфере агропромышленного комплекса, - "Соя АНК" и "Метрополь-Экспресс" из Бурятии, специализирующаяся на предоставлении услуг в сфере туризма, предприятие "Аэротех", которое выпускает шланги и трубопроводы, в том числе использующиеся для производства вертолетов.

Лучшей в номинации "Трейдер года" в категории "малое и среднее предпринимательство" победила компания "Забайкалэкспорт". В номинации "Новая география" третье место завоевал Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат из Бурятии: в 2021 году предприятие начало поставки своей продукции в Чили.

"Экспорт ДФО растет, <…> и объем поддержки Российским экспортным центром также растет: если за 9 месяцев прошлого года мы поддержали $919 млн экспорта, то в этом году уже $1,5 млрд экспорта", - сказала заместитель председателя правления АО "Росэксимбанк" Татьяна Сахарова.

Конкурс для экспортеров

Российский конкурс "Экспортер года", организованный Российским экспортным центром, проводится в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых, неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Главная цель - показать и поощрить лучших предпринимателей-экспортеров. Награждения победителей и призеров проходят с сентября до середины ноября во всех федеральных округах РФ.

В 2021 году информационное агентство России ТАСС выступает оператором торжественных мероприятий, посвященных награждению победителей и призеров окружных этапов конкурса.