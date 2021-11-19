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Жапаров заявил, что Бишкек заинтересован в инвестициях компаний из Татарстана в энергетику

Президент Киргизии в пятницу встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

БИШКЕК, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в пятницу на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым предложил рассмотреть возможность привлечения инвестиций татарстанских компаний в энергетику и горнодобывающую промышленность республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы киргизского государства.

"В ходе беседы президент [Жапаров] предложил рассмотреть возможность инвестирования татарстанских компаний в проекты сферы энергетики и горнодобывающей отрасли. Садыр Жапаров выразил заинтересованность кыргызской стороны в расширении производственной кооперации, обмене опытом в области цифровизации, экологии, а также в других сферах сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили культурно-гуманитарное взаимодействие. Жапаров предложил Минниханову рассмотреть возможность установки памятника писателю Чингизу Айтматову в Казани.

В свою очередь президент Татарстана указал на то, что республика заинтересована в развитии торгово-экономического взаимодействия с Киргизией, а также сотрудничества в таких областях, как туризм и цифровые технологии.

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