Жапаров заявил, что Бишкек заинтересован в инвестициях компаний из Татарстана в энергетику

БИШКЕК, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров в пятницу на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым предложил рассмотреть возможность привлечения инвестиций татарстанских компаний в энергетику и горнодобывающую промышленность республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы киргизского государства.

"В ходе беседы президент [Жапаров] предложил рассмотреть возможность инвестирования татарстанских компаний в проекты сферы энергетики и горнодобывающей отрасли. Садыр Жапаров выразил заинтересованность кыргызской стороны в расширении производственной кооперации, обмене опытом в области цифровизации, экологии, а также в других сферах сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили культурно-гуманитарное взаимодействие. Жапаров предложил Минниханову рассмотреть возможность установки памятника писателю Чингизу Айтматову в Казани.

В свою очередь президент Татарстана указал на то, что республика заинтересована в развитии торгово-экономического взаимодействия с Киргизией, а также сотрудничества в таких областях, как туризм и цифровые технологии.