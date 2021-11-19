Эксперты оценили вклад денежно-кредитной политики ЦБ в борьбу с инфляцией

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России является одним из главных факторов сдерживания инфляции в стране, однако основное влияние на нее действующие меры ЦБ окажут в начале 2022 года, считают опрошенные ТАСС эксперты.

почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Высокая инфляция: почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Большинство из них указали на отложенный характер предпринимаемых ЦБ мер при их эффективности. "Важно понимать, что у инфляции всегда есть некоторая инерция. Например, когда повышается ключевая ставка, инфляция не снижается на следующий день. Эта мера имеет накопительный эффект, который, как правило, заметен только через три-шесть месяцев", - отмечает старший научный сотрудник Лаборатории математического моделирования экономических процессов Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Андрей Зубарев.

С ним соглашается эксперт института "Центр развития" НИУ ВШЭ Игорь Сафонов, считающий, что вклад денежно-кредитной политики ЦБ в борьбу с инфляцией будет гораздо более заметным в 2022 году. "Исходя из наблюдаемой динамики цен, мы ожидаем показатели инфляции по состоянию на конец декабря на уровне 8,4%, при этом пик инфляции прогнозируется нами в январе на уровне 8,5%, после чего она начнет постепенно снижаться", - полагает он.

Продовольственная инфляция

При этом эксперты подчеркивают, что денежно-кредитная политика ЦБ не оказывает прямого воздействия на динамику продовольственных цен, которая, по словам Сафонова, "и является главной причиной ускорения" инфляции.

18 ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Глава регулятора пояснила, что на такой рост цен на продукты питания повлияли и не очень хороший урожай, и рост глобальных цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.

Опрошенные ТАСС эксперты назвали ситуацию на мировом рынке основной причиной роста продовольственных цен. "Нужно понимать, что мы не можем удерживать низкий рост цен у себя, если в мире цены на продовольствие растут очень быстро, потому что рынки связаны", - поясняет главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Зубарев подчеркивает, что на мировом рынке в целом наблюдаются усиленные темпы роста в связи с восстановлением после пандемии, что ведет к ускорению инфляции. "Налаживаются производства и логистические цепочки, соответственно возникает повышенный спрос на производственные факторы (транспорт, труд и т.д.). Растет спрос, растут зарплаты, а значит - растет и инфляция", - указывает он. По мнению Зубарева, еще одним негативным фактором являются инфляционные ожидания граждан.

Меры правительства по сдерживанию инфляции

При этом Зубарев считает, что на инфляционные ожидания положительно влияют меры, предпринимаемые ЦБ и российским правительством. "Инфляционные ожидания - как раз то, с чем успешно работают правительство и Центробанк. Во-первых, ЦБ повысил ключевую ставку. А во-вторых, мы наблюдаем активную работу Центробанка по информированию экономических агентов о предпринимаемых мерах по противодействию инфляции и по возвращению ее в таргет, а также предостережению их от нерационального поведения", - поясняет он.

В свою очередь Орлова полагает, что для дальнейшего сдерживания инфляции может потребоваться введение дополнительных мер поддержки сельскохозяйственных производителей.

"В текущей ситуации предпочтительной мерой могла бы стать адресная социальная поддержка, хотя ее предоставление также несет в себе риски расходования средств не на подорожавшие товары повседневного спроса и первой необходимости, а на покупки дорогих непродовольственных товаров в предновогодний период и/или крупные закупки "про запас", - добавляет Сафонов.

Кроме того, эксперт считает потенциально неэффективным навязывание производителям новых соглашений по сдерживанию цен, поскольку это, по его мнению, "приведет лишь к искажению рыночных сигналов и отсутствию мотивации инвестировать в расширение производства".