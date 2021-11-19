ЦБ уделит внимание вопросу излишних требований банков по данным от клиентов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Банк России в рамках основных направлений развития финансового рынка на ближайшие три года планирует уделить внимание случаям, когда банки запрашивают от клиентов избыточные данные при оказании финансовых услуг. Сведения о выявленных фактах будут направляться в соответствующие органы для принятия мер по предотвращению подобной практики, говорится в материалах регулятора.

"В рамках поведенческого надзора Банк России будет уделять внимание случаям установления финансовыми организациями требований по предоставлению потребителями избыточных сведений для получения соответствующих финансовых услуг, а также случаям понуждения к предоставлению таких сведений и направлять информацию по выявленным фактам в уполномоченные органы для принятия мер реагирования", - отмечается в документе.

Кроме того, регулятор планирует развивать и применять инструменты, направленные на оценку соблюдения финансовыми организациями кибербезопасности и противодействие социальной инженерии при использовании ими своих сайтов и мобильных приложений для взаимодействия с клиентами.