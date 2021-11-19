Бюджет Пензенской области на 2022 год приняли с дефицитом в 1,9 млрд рублей

ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области на сессии 19 ноября приняли в первом чтении бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Бюджет на 2022 год планируется с дефицитом в 1,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Согласно докладу министра финансов [Пензенской области] Любови Финогеевой, в условиях неопределенности объемов поступлений из федерального бюджета прогнозируемый объем доходов бюджета Пензенской области на 2022 год составит 66,3 млрд рублей, расходов - 68,2 млрд рублей, дефицит бюджета - 1,9 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Доходы в 2022 и 2023 годах планируются в объеме около 67,6 млрд рублей и 70,2 млрд рублей соответственно, расходы на этот период - 67,8 и 69,4 млрд рублей соответственно. На 2023 год бюджет сформирован с дефицитом в 198,7 млн рублей, на 2024 год - с профицитом в 777,7 млн рублей.

Бюджет Пензенской области на трехлетний период остается социально ориентированным, на развитие социокультурной сферы в 2022 году направят 65,8% средств бюджета, в 2023 году - 66,1%, в 2024-м - 66,2%.

Бюджет Пензенской области на 2021 год депутаты приняли во втором и окончательном чтении с профицитом в 1,3 млрд рублей. С учетом поправок, внесенных в ноябре, доходная часть бюджета составляет 73,725 млрд рублей, расходы - 73,979 млрд рублей, дефицит - 254 млн рублей.