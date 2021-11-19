В Курганской области построят тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов

ТАСС, 19 ноября. Тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста с инвестициями 2,3 млрд рублей и производственной мощностью 10 тыс. т грибов в год построит компания "Уральские шампиньоны" на территории опережающего социально-экономического развития в Катайске Курганской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"В Катайске планируют построить тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста. Соответствующее соглашение с инвестором подписали директор департамента экономического развития Владимир Ковалев и генеральный директор ООО "Уральские шампиньоны". Эта организация станет седьмым резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Катайск". <…> Всего по проекту будет создано 253 новых рабочих места, а инвестиции составят 2,3 млрд рублей, <…> планируемая производственная мощность - 10 тыс. т грибов в год", - говорится в сообщении.

В тепличном комплексе реализуют полный цикл выращивания грибов: от приготовления компоста, его пастеризации, до выращивания в нем шампиньонов. В первый год реализации проекта, в 2022 году, планируется создать 10 новых рабочих мест и вложить 493 млн рублей инвестиций. Уточняется, что администрация Катайского района уже предоставила под строительство комплекса два земельных участка общей площадью 851,7 га.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, на селе здесь проживают около 40% населения. Область специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.