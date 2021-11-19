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Эксперимент по маркировке компьютеров и мониторов может пройти в России в 2022 году

Речь идет о периоде с 1 января по 1 сентября 2022 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке некоторых видов бытовой электроники, в частности, компьютеров и мониторов может пройти в РФ с 1 января по 1 сентября 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минпромторгом, размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Провести с 1 января 2022 года по 1 сентября 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации", - говорится в документе.

В перечень товаров, подлежащих маркировке, включены лампы, холодильники, мониторы, компьютеры, компасы, различные специализированные приборы и другие виды техники. Функции оператора информационной системы, используемой в ходе эксперимента, будет выполнять на безвозмездной основе ООО "Оператор-ЦРПТ".

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной продукции табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков и пива.

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Россия
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