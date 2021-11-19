Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 1,89-2,17%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. На российском рынке акций в пятницу усилились продажи. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 1,89%, до 4016,47 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,17%, до 1723,74 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:40 мск вырос на 0,37%, до 73,42 руб., евро - на 0,23%, до 83,08 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял около 3,38% и торгуется в районе $78,32 за баррель.

"В общерыночном разрезе основное негативное давление сохраняется со стороны пандемии коронавируса и инфляционных рисков. Волна заболеваемости COVID-19 в Европе вынуждает страны возвращать жесткие карантинные ограничения для бизнеса и населения", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Для российского рынка дополнительными сдерживающими факторами остаются геополитические коллизии и рост ценовой волатильности в нефти. Черное золото несет потери из-за вирусного давления, укрепления доллара на внешней арене (индекс DXY достиг 96 п.), а также сообщений о возможном выводе на рынок стратегических резервов США, Китая и Индии.

Рынок акций

Лидерами роста в пятницу оказались ЛСР (+2,37%), "Яндекс" (+1,37%), "Акрон" (+1,34%), "Полиметалл" (+1,36%) и "Магнит" (+0,24%).

"Магнит" в ходе торгов пятницы был волатилен на фоне новостей о продаже ВТБ всех своих акций ретейлера - 17,28% от общего числа, из которых 12,4% будут проданы Marathon Group, а 4,9% в рамках процесса ускоренного формирования заявок по цене 5700 руб.", - рассказала аналитик "Велес капитал" Елена Кожухова.

Лидерами снижения стали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-7,13% и -4,74%), а также "Новатэка" (-5,20%), "Селигдара" (-4,08%) и En+ Group (-3,84%).

"Мечел" в пятницу продолжал обвал после публикации накануне ряда слабых финансовых и операционных результатов. Акции "Селигдара" в пятницу оказались во власти фиксации прибыли после сообщений об отсутствии планов руководства по выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года", - добавила эксперт.

Прогноз на понедельник

Учитывая сохранение напряженной внешнеполитической картины, ценовых "качелей" в нефти и сложной эпидемиологической ситуации, в начале будущей недели на рынках может сохраниться повышенная осторожность, считает Александр Бахтин.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 22 ноября может формироваться в пределах 3090-4100 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 72,5-74 руб.