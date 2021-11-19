Медицинские данные можно будет загрузить в цифровой профиль гражданина при его согласии

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Медицинские данные могут быть добавлены в цифровой профиль гражданина в случае его согласия и с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на ближайшие три года, подготовленного Банком России.

"Для обеспечения возможности цифровизации страховой медицины Банк России окажет содействие в организации передачи государственными и коммерческими медицинскими компаниями медицинских данных в цифровой профиль гражданина в случае его согласия с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, в том числе на хранение и обработку такой информации, а также стандартизации цифровых форматов документов для взаимодействия медицинских и страховых организаций", - отмечается в документе.

Банк России и Минцифры ранее запустили пилотный проект "Цифровой профиль", позволяющий, в частности, подавать заявку на кредит через портал госуслуг. "Цифровой профиль" объединяет такие сведения о гражданине, как, например, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, место работы. Эту информацию клиент может по своему усмотрению предоставлять различным организациям в режиме онлайн для совершения юридически значимых действий. В частности, банки могут использовать полученные сведения о клиенте для оценки его платежеспособности и предложения индивидуальных условий кредита.