Законопроект об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии зарегистрировали в Верховной раде

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Проект закона об эмбарго на импорт товаров из Белоруссии был зарегистрирован в парламенте Украины. Запись об этом появилась в пятницу на сайте Верховной рады.

"Проект закона об эмбарго на импорт товаров, страной происхождения которых является Республика Беларусь", - говорится в публикации. Информации о содержании законопроекта в сообщении нет.

Автором инициативы является депутат украинского парламента Александр Дануца, представитель пропрезидентской партии "Слуга народа".

Белоруссия является для Украины важным поставщиком ряда категорий товаров. Как сообщил в июне заместитель министра экономики Украины, торговый представитель страны Тарас Качка, в 2020 году 40% продаваемого на Украине бензина пришлось на поставки из Белоруссии, около 30% дизельного топлива также было импортировано из этой страны. Белоруссия является важным рынком для украинских предприятий, в эту страну идет около 20% украинского экспорта кондитерских изделий и около трети экспорта пива.

Отношения между Украиной и Белоруссией обострились после выборов белорусского президента в августе прошлого года, когда Киев присоединился к санкциям стран Запада в отношении Минска. Напряженность между двумя странами в очередной раз усилилась в последнее время в связи с кризисом, вызванным попытками мигрантов из стран Ближнего Востока прорваться с белорусской территории через границу в Польшу. Украинские власти опасаются, что мигранты могут попытаться перейти границу Украины, чтобы направиться далее в страны ЕС.

С начала ноября Украина на фоне энергетического кризиса, вызванного дефицитом топлива на электростанциях, отменила действовавший ранее запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и возобновила ее поставки. Однако 17 ноября Белоруссия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Украинское издание "Страна" сообщила со ссылкой на источники, что причиной этого стало произошедшее в тот день автоматическое отключение первого энергоблока БелАЭС.